Сараево, , 04:26 — REGNUM Верховный представитель ООН в Боснии и Герцеговине Валентин Инцко 24 ноября принял участие в круглом столе, на котором собрались все послы стран — членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, организованном по случаю 25-летия Дейтонского соглашения.

«Дело в том, что Дейтон и Конституция Боснии и Герцеговины продолжают подвергаться дискриминации в различных политических целях. Есть только одно мирное соглашение, которое распространяется на всех, и конституция должна соблюдаться во всех договорённостях. Она включает в себя пункт, который дает право защищать суверенитет и целостность государства. Также она призывает субъекты федерации Босния и Герцеговина уважать решения центральной власти», — подчеркнул Инцко.

Он отметил, что именно представители Республики Сербской подвергают сомнению целесообразность конституции и Дейтона, что подтверждвют «установка памятника осужденному военному преступнику Радовану Караджичу, отрицание геноцида в Сребренице и вся прочая подобная риторика, которая угрожает единству Боснии и Герцеговины».

Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.