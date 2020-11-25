Тегеран, , 07:54 — REGNUM 24 ноября Организация по атомной энергии Ирана объявила о своей готовности увеличить процент обогащения урана с помощью своих новых центрифуг. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Пресс-секретарь Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил о готовности организации производить передовые машины на высоком промышленном уровне и увеличить производственные мощности, а также процент обогащения.

Камальванди также сообщил, что законопроект о «стратегических действиях» по снятию санкций изучается в иранском парламенте после провала европейскими участникам СВПД в выполнении своих обязательств, а также в результате эскалации напряжённости на фоне американских санкций.

В своих предыдущих выступлениях Камальванди подчеркнул, что санкции США не могут остановить ядерную деятельность Ирана.

Он отметил, что Организация по атомной энергии продолжит свою деятельность по обеспечению прав иранского народа в области использования атома в мирных целях.