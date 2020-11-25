Тегеран, , 08:01 — REGNUM 24 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи заявил, что Иран способен аннулировать введенные Соединенными Штатами санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Аятолла Хаменеи выступил с речью на заседании Высшего экономического координационного совета в Тегеране, отметив, что единственный способ противодействия санкциям — это их аннулирование. «Мы однажды опробовали этот способ снятия санкций путем переговоров, но он оказался неплодотворным», — подчеркнул он.

Верховный лидер отметил, что целью встречи с руководителями трех ветвей власти и членами совета является практическое разрешение экономических проблем, способное дать скорейшие результаты. Аятолла Хаменеи также заявил, что экономическая проблема страны требует усердия, мужества, серьезных усилий и последовательных действий.

В заседании приняли участие руководители трех ветвей власти, а также другие члены совета.