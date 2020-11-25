Сараево, 25 ноября 2020, 04:27 — REGNUM 24 ноября началась встреча послов стран — членов Совета Безопасности ООН, которая проводится по инициативе посла России при ООН Василия Небензи и в которой принимают участие лидеры сербов, хорватов и бошняков Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Президент Республики Сербской и председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в своей речи яростно раскритиковал верховного представителя ООН в Боснии и Герцеговине Валентина Инцко. Он сказал, что Инцко работает только в интересах бошняков. Также он назвал его «тупицей» и призвал его уехать из Боснии и Герцеговины.
Напомним, что Дейтонское соглашение является договорённостью о прекращении огня, разделении враждующих сторон и обособлении территорий, положившее конец гражданской войне в Республике Босния и Герцеговина 1992—1995 гг. Согласно данному соглашению, Босния и Герцеговина была разделена на два энтитета: Босния и Герцеговина и Республика Сербская.