Абуджа, , 02:13 — REGNUM Армия Нигерии провела контртеррористическую операцию, в ходе которой были уничтожены 23 боевика из группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает пресс-служба нигерийских вооруженных сил.

Сообщается, что в ходе спецоперации военные атаковали лагеря террористов, устраивали засады и проводили ночное патрулирование местности. В результате были уничтожены 23 боевика и захвачено большое количество боеприпасов и военного оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября конвой вооруженных сил Нигерии попал в засаду. В результате нападения террористов погибли шестеро военнослужащих.