Тегеран, , 08:18 — REGNUM 24 ноября Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи принял участие в заседании Высшего экономического координационного совета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Кроме того, на встрече, проходившей в мечети Имама Хомейни в Тегеране, присутствовали руководители трех ветвей власти, а также члены Координационного совета.

Высший координационный совет был создан по приказу аятоллы Хаменеи более двух лет назад для того, чтобы рассмотреть пути противодействия санкциям США и разобраться с экономической ситуацией в стране, пострадавшей от этих санкций.

Напомним, что в ноябре 2018 года и всего через несколько месяцев после одностороннего выхода США из ядерной сделки в июле 2015 года американский президент Дональд Трамп заявил, что ввел максимальный уровень санкций против Ирана.