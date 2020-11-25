София, , 09:27 — REGNUM Бывший премьер-министр Македонии Люпче Георгевски 24 ноября в эфире передачи Click Plus на македонском телеканале TV 21 заявил, что Болгария делает гораздо меньше, чем Республика Северная Македония для установления добрососедских отношений.

По словам Георгевски, в Болгарии витают сильные антимакедонские настроения. В Софии считают, что Скопье делает недостаточно для реализации существующего Соглашения о добрососедстве.

По словам Георгевски, премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев пошел на радикальное сближение с Болгарией, что должно быть вознаграждено началом переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

Люпче Георгевски Это большой парадокс наших отношений с Болгарием. Мы все хотим и хотим сблизиться с ними, а за это нас осуждают в Софии.

Напомним, 17 ноября Болгаря заблокировала вступление Северной Македонии в Евросоюз из-за вопросов идентичности.

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