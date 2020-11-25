Тегеран, , 08:25 — REGNUM 24 ноября посол и постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади раскритиковал санкции США против Исламской Республики и некоторых других развивающихся стран, негативно повлиявшие на принимаемые государствами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Гарибабади выступил с этими замечаниями в своем выступлении на 48-й сессии Совета ЮНИДО по промышленному развитию в режиме видеоконференции.

Отметив, что многосторонность должна быть сохранена как основополагающий фактор индустриализации, иранский представитель подчеркнул, что впереди предстоит еще долгий путь к устойчивому росту.

«Борьба с этой пандемией требует всеобъемлющего, скоординированного и всеобъемлющего многостороннего реагирования для поддержки бедных стран и предоставления им возможности принимать более эффективные меры», — заявил иранский дипломат.

Он выразил серьезную обеспокоенность Ирана последствиями пандемии COVID-19 в тех развивающихся странах, которые испытывают экономические и гуманитарные трудности.