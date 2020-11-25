Тегеран, , 08:29 — REGNUM 24 ноября посол Ирана в Сане Хасан Ирлу и министр сельского хозяйства Йемена Абдул-Малек аль-тур провели переговоры о путях развития сотрудничества в области сельского хозяйства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Официальные лица двух стран обсудили методы расширения сельскохозяйственного сотрудничества между Ираном и Йеменом.

Йеменский министр подчеркнул важность использования опыта Ирана в сельском хозяйстве, особенно в области исследований, машиностроения и борьбы с опустыниванием.

Аль-тур и Ирлу также обменялись мнениями по разработке протокола о сельскохозяйственной кооперации и подготовке сельскохозяйственных инженеров.

Говоря о проведённой встрече, иранский посол написал в своем твиттере, что также обеими сторонами обсуждался совместный механизм расширения сотрудничества и обмена опытом Ирана с Йеменом.

Посол Ирлу ранее встретился с йеменским министром иностранных дел Хишамом Шарафом, чтобы вновь подтвердить позицию Ирана в отношении поддержки любых международных усилий, направленных на прекращение агрессии против Йемена.