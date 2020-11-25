Гаага, Нидерланды, , 07:32 — REGNUM В офисе специализированного прокурора Специального суда, также известного как Специальный трибунал по Косово, 24 ноября заявили, что самой поздней датой начала суда в отношении бывших лидеров УЧК (алб. Армии освобождения Косово) Хашима Тачи, Кадри Весели, Якупа Красничи и Реджепа Селими станет сентябрь 2021 года. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Главный обвинитель трибунала Джек Смит заявил, что суд должен начаться летом 2021 года или не позднее, чем в сентябре. При этом подчеркивается, что у защиты должно быть достаточно возможностей для подготовки к суду.

Сообщение Специального трибунала по Косово У защиты должно быть достаточно возможностей для подготовки к суду, однако принимая во внимание предложения защиты, это должно занять месяцы, а не годы. Поэтому главный обвинитель сообщает, что суд начнется этим летом и не позднее, чем в сентябре 2021 года.

18 ноября, на заседании трибунала по процедурным вопросам, представители защиты заявили, что на подготовку материалов им понадобится больше времени, и что идеальной датой начала суда был бы 2022 год.