Загреб, , 04:27 — REGNUM Два представителя Демократического союза хорватов (далее — ДСХ) в Сербии 24 ноября получили позиции в органах автономной сербской провинции Воеводина. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Один из двух представителей ДСХ Горан Каурич был назначен в середине ноября заместителем секретаря по культуре, общественной информации и отношениям с религиозными общинами в рамках соглашения о включении политических представителей хорватской общины в органы исполнительной власти и государственные органы Сербии.

«Как только обстоятельства позволят, я планирую посетить все учреждения и ассоциации хорватского сообщества и на местах ознакомиться с проблемами, с которыми они сталкиваются в своей работе и дать им рекомендации по решению необходимых вопросов. Я постараюсь облегчить им доступ к информации, необходимой для функционирования хорватских ассоциаций и учреждений в области культуры и информации», — подчеркнул Каурич.