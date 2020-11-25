Приштина, , 08:55 — REGNUM Премьер-министр Косово Авдулла Хоти 24 ноября заявил, что в случае, если оппозиция и правящая коалиция не согласуют кандидатуру на пост президента (избираемого в парламенте 2/3 голосов), в республике состоятся досрочные парламентские выборы.

В интервью для косовского издания Klan Debat политик заявил, что если у политических партий есть воля к разрешению вопроса об избрании нового президента, то они должны принять участие в дискуссии. Хоти подтвердил, что у правящей коалиции нет 80 голосов в парламенте, чтобы иметь возможность провести своего кандидата на пост президента без сотрудничества с оппозицией.

Читайте также: Хвост виляет собакой: партнеры ждут от премьер-министра Косово все больше

Напомним, оппозиционная партия «Движение за самоопределение» решительно высказалась за проведение новых выборов, в то время как лидер другой крупной оппозиционной партии, Демократической партии Косово, Энвер Ходжай заявил, что его партия не поддерживает ни одного из кандидатов на пост президента, выдвигаемых правящей коалицией.

В настоящий момент и.о. президента Косово после отставки Хашима Тачи является спикер парламента Вьоса Османи.