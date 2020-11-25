Гаага, Нидерланды, , 08:07 — REGNUM Судья предварительной процедуры Специализированных палат в Гааге, известных как Специальный трибунал по Косово, Николас Гвиллоу, 24 ноября отклонил заявку на условное освобождение бывшего члена командного состава Армии освобождения Косово (алб. УЧК) Сали Мустафы. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте Специализированных палат.

Среди причин отказа названо высокое положение, которое занимал Мустафа в рамках аппарата безопасности и разведкит Косово, которое обеспечивает ему доступ к информации и источникам, которые могли бы облегчить для него попытку побега, а также оказывать давление на жертв и свидетелей, а также позволить Мустафе совершать новые преступления.

Согласно решению суда, Мустафа будет аходиться под стражей до следующего решения суда.

Арест Мустафы 24 сентября этого года стал первым арестом, инициированным Специальным трибуналом по Косово с момента его основания в 2015 году.

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