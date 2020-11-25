Приштина, , 07:29 — REGNUM Исполняющий обязанности председателя Демократической партии Косово Энвер Ходжай 24 ноября заявил, что он не поддерживает ни одного кандидата на пост президента Косово из рядов правящей коалиции, включая и бывшего премьер-министра края Рамуша Харадиная.

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По словам Ходжая, вопрос об избрании нового президента еще не обсуждался Демократической партией Косово, однако ответственность лежит на правящей партии, то есть на Демократической лиге Косово (алб. ЛДК).

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Другая оппозиционная партия, «Движение за самоопределение», отказывается пойти на сотрудничество с правительством в деле избрания президента и требует проведения досрочных выборов.

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