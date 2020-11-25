Приштина, , 09:27 — REGNUM Лига историков Косово «Али Хадри» 24 ноября прокомментировала публикацию соглашения между правительством Косово и Сербской православной церковью об использовании международной трассы Плав-Дечан, проходящей в охраняемой зоне близ православного монастыря в Дечане и соединяющей Косово и Черногорией.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, историки заявили, что еще до подписания такого соглашения политик должен был подать в отставку. По мнению историков лиги, изменение действующего много веков маршрута Плав-Дечан ради сербского монастыря недопустимо.

Соглашение было подписано 12 ноября при посредничестве Италии и миссии НАТО в Косово КФОР и предполагает временное прекращение строительных работ в охраняемой зоне, что стало уступкой Косово сербской стороне.

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Против строительства выступал настоятель Дечанского монастыря Сава Янич, после чего президент Сербии Александр Вучич заявил, что работы могут нанести ущерб памятникам культурного наследия. Глава Дечанского муниципалитета Башким Рамосай отказался прекратить строительство несмотря на соответствующие указания из Приштины, однако в дальнейшем западным посредникам удалось убедить его изменить свое мнение.

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