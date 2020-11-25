Москва, , 08:31 — REGNUM Заявление президента Международного комитета Красного Креста Петера Маурера о том, что организация в четыре раза увеличит своё присутствие на территории Нагорного Карабаха, вызвало неоднозначную реакцию в сети. Граждане выразили свою точку зрения 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"400−500 человек Красного Креста, а миротворцев около 2000. КК осуществляет гуманитарную помощь, проводит различные мониторинги, но там есть и различные структуры типа бывших военных. Чем они занимаются?», — задаётся вопросом Сергей К.

Многие комментаторы позитивно отреагировали на данную новость. Люди уверены, что деятельность подобных организаций на территории военных конфликтов благоприятно влияет на ситуацию и позволяет скорейшему прекращению боевых действий.

«Надеюсь, что там все наладится и больше такого не повторится. Сейчас важно, чтобы мирные люди там вернулись в жизнь, которая была до военного конфликта», — написал пользователь «Гном Гномыч».

Но нашлись и те, кто отреагировал негативно на присутствие Красного Креста на территории Нагорного Карабаха. Люди считают, что иностранная структура привносит не мир на место конфликта, а наоборот, становится инструментом для большего разжигания войны.

«Это же белые каски от медицины. Их вообще никуда запускать нельзя. Где красный крест — там страдания и смерть», — поделился мнением Denis P.

Отдельные представители интернета обвинили Красный крест и схожие с ней организации в участии в незаконных действиях. Люди считают, что на территориях, где горит конфликт, никто не спохватится за жертву чёрных трансплантологов.

«Думаете, Красный Крест и Врачи без границ просто так ошиваются в зонах мелких локальных конфликтов или это некие филантропы? Это черные трансплантологи!», — считает пользователь под псевдонимом Добряк.

Напомним, 24 ноября президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер заявил о том, что организация в четыре раза увеличит своё присутствие на территории Нагорного Карабаха.