Подгорица, , 03:38 — REGNUM На встрече с главой делегации Европейского союза в Черногории Оаной Кристиной Попой 24 ноября председатель парламента Черногории Алекса Бечич выразил уверенность в том, что новое правительство будет избрано на предстоящей парламентской сессии, и подчеркнул важность диалога между политическими субъектами для выполнения ключевых приоритетов, связанных с реформой правосудия и всеобъемлющей реформой избирательного законодательства. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Встреча, среди прочего, предоставила возможность Бечичу поблагодарить главу делегации ЕС за финансовую помощь, оказанную Европейским союзом Черногории для борьбы с коронавирусом.

Эта встреча также стала поводом для Кристины Попы пригласить Бечича в первой половине декабря встретиться с высокопоставленными должностными лицами европейских учреждений в Брюсселе.

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