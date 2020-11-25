Анкара, , 01:23 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 24 ноября провел телефонный разговор с президентом Чада Идриссом Деби Итно. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по предстоящим выборам генерального секретаря Организации исламского сотрудничества. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

На встрече были обсуждены вопросы двухсторонних отношений Турции и Чада.

Президент Эрдоган отметил, что Турция желает углубить сотрудничество с Чадом во всех сферах, придавая большое значение развитию торгово-экономических отношений.