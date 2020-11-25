Вашингтон, , 01:07 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа разрешила кандидату от демократов Джо Байдену получать президентские брифинги от разведсообщества, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

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Сообщается, что речь идет о ежедневных брифингах от разведывательных служб Соединенных Штатов, которые регулярно проводятся для президента страны. Таким образом, Байден получит доступ к развединформации, затрагивающей наиболее важные угрозы национальной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Управление по общим вопросам администрации США выразило готовность начать передачу президентской власти кандидату от Демпартии Джо Байдену. При этом в ведомстве подчеркнули, что судебные разбирательства и пересчеты голосов не входят в компетенцию управления.

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