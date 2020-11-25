Анкара, 25 ноября 2020, 01:05 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой в своём выступлении 24 ноября осудил заявления министра иностранных дел Греции, в которых он обвиняет Анкару незаконном контроле над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Он отметил, что угрожающий язык, который используют Афины, еще раз показывает нежелание греческой стороны разрешить разногласия с Анкарой посредством диалога и дипломатии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.
Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.
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