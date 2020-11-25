Анкара, , 01:05 — REGNUM Пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой в своём выступлении 24 ноября осудил заявления министра иностранных дел Греции, в которых он обвиняет Анкару незаконном контроле над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Он отметил, что угрожающий язык, который используют Афины, еще раз показывает нежелание греческой стороны разрешить разногласия с Анкарой посредством диалога и дипломатии. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah.

«Конструктивная позиция Турции по вопросу Восточного Средиземноморья и шаги доброй воли, которые она предприняла в августе 2020 года, к сожалению, не вызвали соответствующей реакции. Тем не менее, несмотря на завышенные требования Греции в регионе, тот факт, что она называет решительные действия, которую мы предпринимаем для защиты прав нашей страны и турок-киприотов, «провокационными» или даже «незаконными», является лишь оправданием, чтобы избежать диалога. Турция всегда поддерживала призывы к мирному диалогу. Греция должна теперь понимать, что ей не удастся решить эту проблему, используя язык угроз и прячась за ЕС. Афины должны перестать ставить условия и как можно скорее сесть за стол переговоров», — подчеркнул турецкий пресс-секретарь.

Напомним, греческие претензии к Турции имеют своим поводом контроль над обнаруженными в Восточном Средиземноморье богатыми запасами углеводородов. Ранее глава МИД Греции заявлял, что о необходимости немедленного вывода из этого морского региона всех турецких судов, включая и военные корабли.

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