Лондон, , 01:02 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора по открытому небу не повлияет на статус Великобритании в этом соглашении, заявил 24 ноября журналистам представитель МИД Соединенного Королевства.

«Великобритания сохранит приверженность Договору по открытому небу, который идет на пользу евроатлантической безопасности, обеспечивая взаимопонимание сторон и повышая доверие посредством транспарентности в военной сфере», — сказал британский дипломат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США решили выйти из договора в мае 2020 года. На вступление решения в силу Вашингтон отвёл срок полгода. 22 ноября США официально вышли из Договора по открытому небу.

Это означает, что американские военные больше не смогут проводить облёты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью и собирать данные о военных объектах стран — участниц договора.

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