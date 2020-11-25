Бишкек, , 00:36 — REGNUM Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями должна проверить распределение $700 млн (более 53 млрд рублей), предназначавшихся для борьбы с коронавирусом в Киргизии. Об этом заявил депутат Улугбек Ормонов на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам.

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«Куда делись эти деньги? Новые члены правительства разобрались по вопросу распределения данных средств? Дайте точную информацию!», — обратился он к руководству финполиции.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии выявили 481 новый случай коронавирусной инфекции, а с начала пандемии — 70 366 случаев. По официальным данным, за сутки от коронавируса скончались четверо киргизстанцев, а всего за время пандемии — 1 241.