Бишкек, , 00:32 — REGNUM На заседании конституционного совещания Киргизии поступило предложение о введении в республике смертной казни в качестве высшей меры наказания за некоторые особо тяжкие преступления. Об этом на брифинге заявил руководитель секции «Права и свободы человека и гражданина» конституционного совещания профессор Нурлан Шерипов.

По его словам, эту инициативу большинство членов совещания отказались одобрить, сославшись на то, что она противоречит принципам гуманизма.

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Также Шерипов сообщил, что в ходе заседания некоторые его участники выступили с предложением заставить граждан в обязательном порядке принимать участие в качестве избирателей на президентских и парламентских выборах. А отказавшихся голосовать — наказывать штрафами.

Эту инициативу также отклонили, поскольку большинство участников совещания отказались ее поддержать.