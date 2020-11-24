Москва, , 23:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана о высокой эффективности российских миротворцев, поддерживающих режим прекращения огня в Карабахе, сообщает 24 ноября пресс-служба Кремля.

Об этом российский президент рассказал в ходе телефонного разговора, который состоялся 24 ноября по инициативе турецкой стороны.

«Владимир Путин информировал о деятельности российских миротворцев, эффективно обеспечивающих поддержание режима прекращения огня и безопасность гражданского населения», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах по условиям трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана, на основе которого были прекращены боевые действия, продолжавшиеся с 27 сентября по 10 ноября.

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