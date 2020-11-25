Москва, , 08:58 — REGNUM Заявление Госдепартамента США о том, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх российских организаций, вызвало реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Позитивненько. А мы в ответ зеркальные санкции — перестанем использовать программное обеспечение, разработанное в США?», — задаётся вопросом пользователь Виталий.

Многие комментаторы отметили, что не понимают, зачем Америка вводит новые и новые санкции в отношении Российской Федерации. Они указали на то, что руководство США само заявляло о том, что санкции имеют малую эффективность.

«Ну и чего они поменяют? Сами американцы уже признавались, что исчерпали все реальные способные как-то повлиять на экономику санкции. Сейчас это только ради политических заявлений делается», — считает Станислав Е.

Другие пришли к мнению, что от санкций США страдает не российский народ, а только отдельные представители российской элиты и бизнеса. Граждане уверены, что обращать на эти санкции внимание не стоит и бояться их тоже.

«Простой народ долларов не имеет, в офшорах у нас нет ничего, недвижимости и счетов за границей нет, плевать нам на санкции. Продукты и без этого всегда дорожают. Санкции пусть олигархи и коррупционеры боятся», — написал пользователь Алексей.

Нашлись и те, кто привёл в пример историческую справку, согласно которой, и Российская Империя, и Советский Союз, находились под санкциями Запада. Люди уверены, что это связано с ненавистью западных стран по отношению не к форме государственности в России, а к её народу, как таковому.

«Ну, так и Российская Империя была под санкциями и СССР. Тут дело не какой строй в России, монархия, коммунистическая партия или демократия, а дело в самой России и её народах. Ну не нравятся западу независимые страны, нужны шестерки вроде Польши, Прибалтики, Украины», — пишет Игорь С.

Напомним, 24 ноября в Госдепартаменте США заявили о том, что Соединённые Штаты ввели санкции в отношении трёх российских организаций.