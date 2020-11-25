Владивосток, , 08:28 — REGNUM Инцидент в заливе Петра Великого (под Владивостоком), в результате которого эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил российскую границу, вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Это преднамеренная проверка на реакцию. Для дальнейшего просчета ситуации на стратегию возможных военных действий! В нашем Отечестве ни для кого не секрет, что ответные действия не наступают молниеносным ответом. Всегда дается фора — негодяям погрязнуть в преступном нарушении реалий. И только тогда, уже с чувством справедливой правоты, власти идут на радикальные меры, или же обстановку регулируют логическим завершением, не усугубляя конфликт», — пишет Алла П.

По мнению многих комментаторов, подобные провокации со стороны США являются проверкой реакции систем обороны Российской Федерации. Граждане уверены, что своим присутствием в водах России эсминец США оценил, насколько быстро наша страна даёт отпор на подобные действия.

«Помнится, Кедми по поводу подобных провокаций «западных партнеров» высказывался в том духе, что они действуют, как дворовая шпана, — делают попытки сделать пакость, чтобы посмотреть, что из этого выйдет и каковы будут последствия. Если серьезных последствий не наступает — то делают другие попытки, более наглые и серьезные, всё более борзея, — пока не получат должный отпор. Так что миндальничание с этой публикой категорически противопоказано», — написала пользователь Лилия.

По видению некоторых пользователей, не стоило давать знать американскому военному кораблю о том, что он нарушил границу Российской Федерации. По их мнению, стоило допустить его ближе к берегу и уничтожить.

«В чём проблема и зачем было выдвигать корабль? Предупредили несколько раз по радиочастоте. На крайняк из вещателя подальше. Не послушали? Вот и повод уничтожить корабль на законных основаниях. А это игры какие-то», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Здравый Смысл».

Другие не оказались впечатлены подобной новостью. Граждане отметили, что данные инциденты происходят часто и, как правило, заканчиваются ничем.

«В мировой практике это бывает довольно часто. Корабли и самолеты пересекают чужую границу, получают предупреждение и поворачивают обратно. Далее дипломаты обмениваются нотами, и всё, конфликт исчерпан. Наши подлодки тоже частенько «блудят» в чужих территориальных водах. За это никто никому никогда войны не объявляет. Рутинная процедура», — считает пользователь populowandrei.

Напомним, 24 ноября в заливе Петра Великого (под Владивостоком) произошёл инцидент, в результате которого эсминец ВМС США «Джон Маккейн» нарушил российскую границу.