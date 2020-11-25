Белград, , 04:25 — REGNUM Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции 24 ноября заявил, что Сербия как страна, стратегически приверженная членству в ЕС, также должна действовать на международной арене так, чтобы ее европейская перспектива не была поставлена под сомнение. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Жозеп Борель отметил, что любые дипломатические шаги, противоречащие общей позиции Европейского союза в отношении наиболее значимых для Брюсселя международных вопросов, вызовут «серьезные проблемы и сожаления».

В ответ на вопрос журналиста о влиянии политики США на процессы евроинтеграции стран Западных Балкан, а также о возможных последствиях Вашингтонского соглашения, Боррель ответил, что Сербия, как ожидается, скорректирует свою внешнюю политику в соответствии с политикой ЕС.

«Сербия уже ведет переговоры о вступлении в ЕС и, как ожидается, будет постепенно согласовывать свою политику в отношении третьих стран с политикой и взглядами, принятыми в Брюсселе, — пункт, на котором мы неоднократно настаивали на переговорах с Белградом», — подчеркнул Боррель.