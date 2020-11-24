Москва, , 23:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону вопросы реализации соглашений по урегулированию в Нагорном Карабахе, сообщает 24 ноября пресс-служба Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

«По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детально и во всех аспектах обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в Заявлении президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении от 9 ноября по Нагорному Карабаху», — указано в сообщении прес-службы.

Ранее в Турции заявили, что в ходе телефонных переговоров Эрдоган выразил желание ускорить начало работы совместного с Россией мониторингового центра по Карабаху.

Читайте ранее в этом сюжете: Армянские военные уходят из Кельбаджарского района, переходящего Баку