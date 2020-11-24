Анкара, , 22:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает 24 ноября канцелярия президента Турции на своей странице в Facebook.

«Президент Эрдоган заявил в ходе разговора, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который создается вместе с Россией, начал функционировать как можно быстрее», ― указано в сообщении.

Российская сторона пока не подтвердила эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 ноября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Пашиняном и президентом Азербайджана Алиевым, обсудив выполнение соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе.

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