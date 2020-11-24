Владивосток, , 22:48 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что ледяной шторм в Приморском крае нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре, вызвало бурное обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"На пятые сутки наши власти оценили масштабы бедствия в приморье, зато в Карабах уже гуманитарную помощь привезли, сотрудники МЧС считают ущерб, войска обеспечивают безопасность в регионе. Напрашивается вопрос, что граждане Карабаха важней для наших властей чем граждане приморья? Почему до сих пор не приняты адекватные меры для устранения последствий ситуации в приморье?», — пишет Дмитрий Х.

Многие пользователи оказались возмущены тем, что Кремль слишком долго шёл к тому, чтобы отреагировать на ситуацию со стихийным бедствием в Приморском крае. Граждане призвали подключить к ликвидации последствий шторма вооружённые силы России.

«Это сколько времени потребовалось Кремлю, чтобы понять какой там ужас. В больницах, детсадах, нигде запасных генераторов нет. А нам про Карабах сообщают. Почему же в Приморье столичных корреспондентов и никто не освещает, как там люди выживают, это притом, что повально болееют сейчас ковидом. После всего этого ещё больше людей покинут Приморье, а китайцы только этого и ждут. Почему военные не подключились со всей своей мощью?», — задаётся вопросом пользователь Ирина.

Другие обратили внимание, что нарушение работы электросетей из-за непогоды произошло в связи с тем, что руководство региона не занималось необходимым содержанием линий электропередач. Таким образом, уверены люди, власти виноваты в том, что ледяной дождь нанёс намного больше ущерба региону.

«Деревья надо обрезать вовремя. Формировать крону. На эти нужды деньги выделяют в самом конце, когда припечет. Электросети при СССР всегда проводили эту работу. Также данные работы осуществляли железнодорожники. Сейчас игнорирование данного вида услуг привело к таким последствиям. Там есть эффективный губернатор», — написал пользователь Сергей.

Тем не менее, нашлись и те люди, которые выразили слова благодарности сотрудникам МЧС и городским службам, которые приступили к ликвидации последствий стихии. Более того, люди отметили важность того, что на бедствие откликнулся Кремль, что означает, ведомства будут более эффективно осуществлять свою работу.

«Бедные люди, кого стихия застала врасплох! Ведь, несмотря на современные достижения науки, предсказать такие бедствия все еще практически невозможно. Но здорово, что МЧС уже ставят новые ЛЭП, организованы палатки первой помощи, зарядки техники и полевой кухни. Люди не остались один на один с бедой, да и губернатор не стоит в сторонке — в других новостях видел его отчеты и проделанной работе и планах, его личный контроль и готовность отчитываться перед гражданами радуют. Сил и здоровья нам, друзья», — написала Марина В.

Напомним, 23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что ледяной шторм в Приморском крае нанёс колоссальный вред городской инфраструктуре.