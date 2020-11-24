Париж, , 22:48 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 50 237 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 458 пациентов. Об этом во вторник, 24 ноября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 452 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,153 млн.

Как сообщалоИА REGNUM, члены крайне левой партии «Непокоренная Франция» представили«альтернативный план» борьбы с вирусом SARS-CoV-2 вместо режима самоизоляции, введенного 22 октября правительством страны.

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