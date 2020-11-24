Москва, , 22:47 — REGNUM Заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что правительство запланировало реформу институтов развития, вызвало обсуждение в сети. Граждане оставили комментарии 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Рядовому человеку сложно разобраться в хитросплетениях государственных структур, институтов и фондов. Но сама озвученная задача объединение институтов, призванная оптимизировать кадры и структуры с аналогичным функционалом, в расшифровке не нуждается. В кризисных условиях государство и должно искать пути повышения эффективности организаций и ведомств и сокращать расходы на чиновничий аппарат», — считает Веселина Б.

По мнению многих пользователей, данная реформа назревала уже давно. Граждане уверены, что если институты развития не справляются со своей непосредственной задачей, то их необходимо ликвидировать.

«Если отсутствует кратный эффект от их деятельности хотя на протяжении года, то под нож без стеснения. Более того, по каждому провести аудит и проверки целевого использования денежных средств, получаемых от различных видов источников. Развелось конечно дармоедов на шеи у налогоплательщика», — пишет Владимир С.

Некоторые комментаторы отметили, что реформа институтов развития была необходима, потому что руководство данных структур, по-сути, занималось не работой в интересах населения, а просто «красивыми» цифрами.

«Я вот тоже думаю: есть институт развития Саратовской области (наверное, в каждом регионе есть такой), а развития области нет! И как может этот институт развивать, если тарифы на электроэнергию высокие, налоги повышаются и.т.д. Вот и придумал, не надо никакого развития, давайте область превратим в могильник радиоактивных отходов и уничтожение отходов 1, 2 класса опасности. Гениально! И думать ничего не надо», — написала пользователь Татьяна.

Нашлись и те, кто встретил новость о реформе институтов развития без особой радости. Граждане уверены, что кардинально в данном вопросе ничего не изменится, потому что система, в общем, остаётся той же самой.

«Сейчас ликвидируют существующие структуры и откроют новые. Конечно с выделением новых немаленьких бюджетных денег. А называется все это оптимизация. При этом нет никакой гарантии, что новые структуры заработают, у нас тоже нет! Заработают, скорее всего, только те, кто будет участвовать во всем этом. Прав был Жванецкий. Трудно менять ничего не меняя, но мы будем», — пишет Сергей К.

Напомним, 23 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о том, что правительство запланировало реформу институтов развития.