Брюссель, , 22:04 — REGNUM Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель призвал Афганистан «сохранить завоевания демократии и прав человека», достигнутые после 2001 года, 24 ноября сообщает агентство Reuters.

Представитель Еврокомиссии отметил на онлайн-конференции доноров Афганистана, что ЕС готов выделить 1,2 млрд евро ($1,43 млрд) помощи стране за четыре года, но объем помощи может быть сокращен.

«Любая попытка восстановления исламского эмирата повлияет на наши политические и финансовые отношения» , — отметил Боррель.

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