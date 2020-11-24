Париж, , 22:48 — REGNUM Префектура Парижа начала расследование в отношении полицейского, грубо обращавшегося с журналистом онлайн-портала Brut в ходе разгона лагеря беженцев на площади Республики. Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

Расследование по делу о «применении силы сотрудником правоохранительных служб» началось после того, как представители Brut сообщили в правоохранительные органы, что их сотрудник, журналист Реми Буизин, подвергся жестокому обращению со стороны полиции во время ликвидации лагеря беженцев в центре Парижа.

Напомним, во второй половине дня 23 ноября около 200 мигрантов, ранее проживавших в другом лагере беженцев в пригороде французской столицы Сен-Дени, также ликвидированном полицией, разбили палатки в центре Парижа на площади Республики.

Полиция оперативно демонтировала эти палатки, иногда применяя грубую силу. Кадры ликвидации лагеря быстро разлетелись по сети и вызвали живое возмущение.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября во Франции завели дело на полицейского, который ударил ногой мигранта в ходе ликвидации лагеря беженцев в центре Парижа вечером 23 ноября.

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