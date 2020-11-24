Вашингтон, , 21:59 — REGNUM Джо Байден, провозглашаемый американскими СМИ «избранным президентом США», заявил, что Соединенные Штаты снова будут доминировать в мире.

Об этом он заявил 24 ноября в штате Делавэр в ходе представления будущих сотрудников своей администрации.

По его словам, США будут «противостоять противникам и не отвергать союзников».

«Моя команда символизирует то, что Америка вернулась, она будет снова доминировать в мире, а не уходить от него, снова сидеть во главе стола, будет противостоять нашим противникам и не отвергать наших союзников», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, официального объявления победителя президентских выборов в США до сих пор не последовало.

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