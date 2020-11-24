Москва, , 21:55 — REGNUM В редакцию ИА REGNUM поступило заявление посольства Республики Польша в России.

Мемориальный комплекс «Медное» Mk-mednoe.ru

«Посольство Республики Польша в Москве с изумлением отметило, что во время конференции, посвященной польско-российским отношениям и прошедшей в Тверской области в ноябре 2020 года прозвучали высказывания, направленные на искажение фактов, касающихся Катынского преступления в Твери и Медном. — говорится в нем. — На наш взгляд, распространенная на конференции версия истории была направлена на то, чтобы не признать ответственности НКВД за Катынское преступление в Медном и подтвердить сталинскую версию убийства, возлагающую ответственность за преступление на нацистскую Германию.

Удивляет также то, что это мероприятие было одобрено официальными представителями российской Думы, которые принимали участие в конференции и заявили аннулирование документа от 26 ноября 2010 года, в котором подтверждалась ответственность СССР за Катынское преступление. Исходя из заявлений представителей властей Российской Федерации мы согласны с тем, что нужно сосредоточиться на защите исторической правды о Второй мировой войне, а также напоминать об ответственности НКВД за Катынское преступление.

История вопроса

16−18 ноября с.г. в Тверской области Российское военно-историческое общество (РВИО) организовало историческую конференцию, посвященную российско-польским отношениям, включая сложные исторические вопросы, касающиеся, между прочими, судьбы польских военнопленных в советских лагерях в 1939—1941 гг. Конференция проходила в городе Светлица (Осташковский район Тверской области; в непосредственной близости от Нило-Столобенского монастыря, известного в польской историографии как лагерь для польских военнопленных в Осташкове) и в Тверском медицинском университете. В первый день конференции участники также посетили мемориальный комплекс «Медное».

По сообщениям СМИ, главной темой конференции было Катынское преступление, в том числе вопрос вины и советской / российской ответственности. Некоторые из участников выразили убежденность в необходимости пересмотра нынешней официальной позиции Российского государства по Катынскому преступлению, выраженной, в частности, в документе Государственной думы от 26 ноября 2010 г. (в котором не только осудили Катынское преступление, но и указали, что оно было совершено по приказу И. Сталина и других советских руководителей).

Был отмечен политический характер этого документа, а присутствовавший на конференции депутат Государственной Думы А. Чепа заверил, что готов выступить с инициативой отменить упомянутый документ. На конференции также был затронут вопрос двух памятных досок, которые висят в Нило-Столобенском монастыре и посвящены лагерю для военнопленных польских офицеров и лагерю для военнопленных, действовавшему здесь позже. Была поставлена под сомнение правомерность размещения досок в указанном месте. Было отмечено, что для этого нет юридических и исторических предпосылок».