Париж, , 22:47 — REGNUM Префект французского департамента Норд Мишель Лаланд заявил, что выход Великобритании из Европейского союза (брексит) не означает «возвращение к границам, существовавшим 50 лет назад». Об этом во вторник, 24 ноября, сообщает Le Figaro.

«С окончательным завершением брексита нам не придется столкнуться к повторным введением контроля, который существовал в 1960—1970-х годах. Мы не вернемся к границам, существовавшим 50 лет назад», — заявил Лаланд.

«Мы изобретем границы XXI века», — добавил префект.

Напомним, 16 октября президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил, что представители рыбной отрасли страны «не станут жертвами брексита».

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