Киев, , 21:42 — REGNUM Украине нужно с новым президентом Молдавии Майей Санду решить проблемные вопросы, которые «поросли мхом».

Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил 24 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат отметил, что Киеву и Кишиневу есть о чем поговорить, и это «не только Крым, это не только Приднестровье».

«Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже «мхом поросли». Пришло время их решать, терпеть уже нет смысла эту ситуацию», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины заявил, что при президенте Игоре Додоне позиция Молдавии по вопросу Крыма была «неоднозначной», но избрание Санду позволяет «перевернуть негативную страницу в отношениях».

ИА REGNUM напоминает, что сразу после выборов в Молдавии президент Украины Владимир Зеленский по телефону поздравил Майю Санду с победой и пригласил посетить Украину. 18 ноября министерство иностранных дел Украины заявило, что уже работает над организацией этого «знакового» визита.