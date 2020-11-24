Киев, , 21:23 — REGNUM Украинский вице-премьер-министр — министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников пропустит ближайшее заседание контактной группы по Донбассу, намеченное на 25 ноября.

Об этом в комментарии УНН сказала советница Резникова Ирина Золотар.

Она отметила, что у Резникова ранее подтвердили COVID-19, а сейчас у чиновника «совсем пропал голос».

«Состояние удовлетворительное. Чувствует себя бодро, но голос за неделю пропал совсем. Находится дома, на больничном», — уточнила Золотар.

По ее словам, хотя принимать участие в следующей видеоконференции в рамках заседания контактной группы вице-премьер-министр не сможет по объективным причинам, но он «держит руку на пульсе и на связи с участниками делегации».

ИА REGNUM напоминает, что Резников является одним из ключевых представителей Украины в процессе урегулирования конфликта в Донбассе и периодически выступает в прессе с громкими заявлениями на эту тему.