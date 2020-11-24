Вашингтон, , 21:07 — REGNUM Президент США Дональд Трамп выступил с анонсированным ранее заявлением, поздравил народ с ростом биржевого курса и разработкой вакцины, а затем удалился, сообщает 24 ноября пресс-служба Белого дома.

Действующий президент США не стал отвечать на вопросы журналистов.

«Хочу поздравить народ нашей страны… индекс DJIA достиг 30 тысяч, это высочайший уровень в истории», — сказал Трамп и назвал этот показатель «священной цифрой».

Кроме того, он заявил, что очень доволен тем, что делается в сфере вакцины от коронавируса.

Выступление Трампа продолжалось менее минуты. Он покинул комнату пресс-конференций в Белом доме, оставив без ответа вопросы журналистов о выборах.

Напомним, ранее Белый дом анонсировал выступление Трампа с важным заявлением.

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