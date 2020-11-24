Милан, Италия, , 21:06 — REGNUM Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони во вторник, 24 ноября, опроверг информацию о том, что он рассчитывает занять пост президента Италии.

«У меня нет таких амбиций, тем более что этот пост сейчас занят и будет занят еще долго», — сказал Берлускони.

Пост формального главы итальянского государства (полномочий у которого значительно меньше, чем у главы правительства) в настоящее время занимает Серджо Маттарелла. Срок его полномочий закончится в 2022 году. Президента в Италии избирают депутаты обеих палат парламента.

Ранее некоторые наблюдатели предполагали, что Берлускони может заключить пакт с правящей коалицией либералов и популистов: депутаты партии Берлускони будут поддерживать решения коалиции, взамен глава партии займет пост президента.