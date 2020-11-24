Степанакерт, , 20:50 — REGNUM Последние армянские военнослужащие уходят из Кельбаджарского района Нагорно-Карабахской Республики, который переходит под контроль Баку в ночь на 24 ноября, сообщает РИА Новости.

Мотострелковые подразделения, располагавшиеся в Кельбаджарском районе Карабаха, намерены взорвать свои казармы и хозяйственные постройки воинской части, а затем покинуть территорию, которая по соглашению от 9 ноября должна перейти под контроль Азербайджана.

«Мы снимаем наши передовые посты в горах и после этого подрываем оставшиеся здания воинской части, чтобы они не достались азербайджанцам. После подрыва мы уходим в Армению. На данный момент наша часть — одна из последних», — цитирует агентство слова представителя командования армянского подразделения.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 10 ноября. По условиям трехстороннего заявления руководителей России, Армении и Азербайджана боевые действия были прекращены, в Карабах вошел российский миротворческий контингент.

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