Киев, , 20:16 — REGNUM Победу во втором туре выборов мэра Черкасс (областной центр на Украине в центральной части страны) одержал действующий городской глава Анатолий Бондаренко.

Об этом сообщила 24 ноября гражданская сеть «Опора» со ссылкой на данные своего подсчета голосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, по данным протоколов участковых избирательных комиссий, Бондаренко поддержали 30 073 избирателя (54,33%). За его оппонента, кандидата от «Голоса» Виктора Евпака, проголосовал 24 431 избиратель (44,14%).

ЦИК Украины официально эти данные пока не подтверждает.

ИА REGNUM напоминает, что Бондаренко является одним из сильнейших раздражителей для офиса президента Украины и периодически обменивается острыми заявлениями с главой страны. Еще в мае городские власти Черкасс первыми в стране отказались выполнять ряд карантинных ограничений, введенных правительством страны. Комментируя это, Зеленский назвал Бондаренко «бандитом, с которым он никогда за один стол не сядет», а его действия — «популизмом». В ответ мэр заявил, что сколько бы президент ему «приветов» не передавал, «Слуге народа» на местных выборах в Черкассах «нечего ловить» (как в итоге и получилось — ред.).

Позже Бондаренко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против президента Украины, оценив моральный ущерб в одну гривну. 1 октября Печерский райсуд Киева отказался удовлетворить иск, но мэр пообещал продолжить тяжбы.