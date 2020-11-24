Киев, 24 ноября 2020, 20:01 — REGNUM Украинский национальный университет «Киево-Могилянская академия» приглашает на обучение на бакалаврских и магистерских программах тех студентов из Белоруссии.
Соответствующее заявление университет сделал сегодня, 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как отмечается в заявлении, дополнительные возможности предлагаются тем белорусским студентам, «которые были исключены из белорусских университетов по политическим мотивам».
В заявлении не уточняются подробности, учебное заведение предлагает узнавать о возможностях и условиях обучения для белорусских студентов при личном обращении.
Ранее на Украине ряд молодежных организаций призывали правительство и профильные министерства разработать алгоритм, который позволит студентам из Белоруссии учиться на Украине.
ИА REGNUM напоминает, что в августе власти в Киеве объявили о льготах для тех белорусов, которые захотят покинуть свою страну в пользу Украины и озвучили инструкции, как это можно сделать. В сентября выяснилось, что на украинской границе за защитой обратились 15 граждан Белоруссии, после чего соответствующую статистику вообще перестали публиковать.