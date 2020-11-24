Киев, , 20:01 — REGNUM Украинский национальный университет «Киево-Могилянская академия» приглашает на обучение на бакалаврских и магистерских программах тех студентов из Белоруссии.

Соответствующее заявление университет сделал сегодня, 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечается в заявлении, дополнительные возможности предлагаются тем белорусским студентам, «которые были исключены из белорусских университетов по политическим мотивам».

В заявлении не уточняются подробности, учебное заведение предлагает узнавать о возможностях и условиях обучения для белорусских студентов при личном обращении.

Ранее на Украине ряд молодежных организаций призывали правительство и профильные министерства разработать алгоритм, который позволит студентам из Белоруссии учиться на Украине.

ИА REGNUM напоминает, что в августе власти в Киеве объявили о льготах для тех белорусов, которые захотят покинуть свою страну в пользу Украины и озвучили инструкции, как это можно сделать. В сентября выяснилось, что на украинской границе за защитой обратились 15 граждан Белоруссии, после чего соответствующую статистику вообще перестали публиковать.