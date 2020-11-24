Киев, , 19:45 — REGNUM Перевод управленческих процессов и принципов функционирования Вооруженных сил Украины на новые стандарты до конца 2022 года является «амбициозной целью оборонной реформы».

Об этом на одном из мероприятий сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава оборонного ведомства Украины отметил, что эта цель требует подготовки специалистов.

Он также добавил, что в рамках реформы в вооруженных силах Украины должен быть внедрен «новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах», а также должно произойти изменение военной культуры.

Вместе с тем, Таран не пояснил, в чем конкретно будет заключаться «новая философия отношений в воинских коллективах».

Напомним, что в середине ноября стало известно, что для личного состава Вооруженных сил Украины в рамках евроатлантической интеграции страны станет обязательным изучение английского языка. В Киеве подчеркивают, что изучение английского языка личным составом ВСУ является неотъемлемой составляющей внедрения «новой военной культуры, основанной на евроатлантических ценностях и принципах».