Астрахань, , 19:26 — REGNUM Министерству обороны РФ в 2020 году из резервного фонда правительства выделят 1 млрд 842 млн 662,11 тыс. рублей на строительство многофункциональных инфекционных медицинских центров в Астрахани и Нариманове. Как сообщает ИА REGNUM, соответствующее распоряжение опубликовано правительством РФ.

В рамках государственного оборонного заказа в Астрахани и Нариманове построят по одному медцентру мощностью 200 коек с обеспечивающей инфраструктурой на 100 коек, в которых будут оказывать медицинскую помощь пациентам с инфекционной патологией.

Минобороны безвозмездно передаст многофункциональные центры с обеспечивающей их инфраструктурой в собственность Астраханской области, когда госпитали введут в эксплуатацию.