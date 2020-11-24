Иерусалим, , 19:22 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян номинированы на Нобелевскую премию мира, сообщает 24 ноября издание Jerusalem Post.

По утверждению издания, их кандидатуры были выдвинуты членом британской палаты лордов Уильямом Дэвидом Тримблом.

Наследный принц ОАЭ и израильский премьер-министр номинированы на Нобелевскую премию за заключение мирного соглашения, ставшего началом нормализации отношений Израиля и арабских государств Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября 2020 года в Вашингтоне было подписано соглашение о нормализации отношений Израиля с ОАЭ и Бахрейном.

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