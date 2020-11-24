Москва, , 19:10 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Германии в России Гезой Андреасом фон Гайром, сообщает 24 ноября на сайте МИД РФ.

Обсуждались «состояние и перспективы российско-германских отношений на фоне их деградации в последнее время».

Российская сторона указала на конфронтационный курс Германии и призвала ФРГ отказаться от агрессивной риторики.

«С российской стороны было указано, что конфронтационный курс Берлина в отношении России, проявляющийся на нынешнем этапе в выдвижении безосновательных обвинений, отказе от многих направлений сотрудничества и введении санкций, наносит серьёзный ущерб наработанным десятилетиями доверительным связям и взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в различных областях», — указано в сообщении МИД РФ.

Кроме того, «германской стороне был адресован призыв отказаться от агрессивной риторики, методов сдерживания и давления и вернуться в плоскость взаимоуважительного диалога с целью продвижения позитивной повестки дня в двусторонних отношениях и внешнеполитическом взаимодействии».

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