Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Москва расценивает новые ограничительные меры Вашингтона в отношении российских компаний как нелегитимные и дискриминационные. Об этом заявил 24 ноября посол России в США Анатолий Антонов.

«Это очередной дискриминационный шаг со стороны Вашингтона, использующего санкции в качестве основного инструмента реализации своего внешнеполитического курса», — приводится комментарий дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов выразил уверенность, что односторонние меры Соединённых Штатов «направлены на подрыв экономического потенциала российских компаний».

«Подобные действия — нелегитимны, поскольку ни одна страна не имеет права ограничивать торгово-инвестиционное взаимодействие России с другими членами международного сообщества», — подчеркнул он.

Посол обратился к «американским партнёрам» с призывом «отказаться от порочной практики безосновательных обвинений», отметив, что «альтернативой угрозам и шантажу должны служить политико-дипломатические методы».

О том, будут ли российской стороной приниматься какие-либо меры в ответ на действия Соединённых Штатов, в посольстве не сообщили.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня стало известно, что США с 6 ноября ввели санкции против российских компаний «Авиазапчасть», «Элекон» и Nilco Group, нарушивших, по мнению Вашингтона, американское национальное законодательство о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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