Москва, 24 ноября 2020, 19:09 — REGNUM Министерство обороны опубликовало видео инцидента с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», нарушившим государственную границу России на юге Приморского края.

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн»
Эсминец ВМС США «Джон Маккейн»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября американский эсминец вторгся на два км в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

Эсминец покинул российскую акваторию только после предупреждения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», что его нарушение будет пресечено тараном.

В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов по этому поводу заявили, что «Джон Маккейн» проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», а залив Петра Великого США не считают территориальным морем России.

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