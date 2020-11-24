Москва, , 19:09 — REGNUM Министерство обороны опубликовало видео инцидента с эсминцем ВМС США «Джон Маккейн», нарушившим государственную границу России на юге Приморского края.

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн»

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября американский эсминец вторгся на два км в российские территориальные воды в заливе Петра Великого.

Эсминец покинул российскую акваторию только после предупреждения от большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов», что его нарушение будет пресечено тараном.

В командовании Седьмого флота Соединенных Штатов по этому поводу заявили, что «Джон Маккейн» проводил операцию «по обеспечению свободы судоходства», а залив Петра Великого США не считают территориальным морем России.

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